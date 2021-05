Skradzionym autem odjechali po napadzie na dom jednorodzinny w Golubiu-Dobrzyniu. Pomóż policji w poszukiwaniach

- Do zdarzenia doszło pomiędzy godziną 22:00 w dniu 12.04, a 01:00 w dniu 13.04. Po dokonaniu napadu sprawcy oddalili się skradzionym samochodem mercedes GLS 350 o nadwoziu typu SUV koloru czarnego. Następnie porzucili skradziony samochód, w przylegającym bezpośrednio do drogi krajowej nr 15, kompleksie leśnym w pobliżu miejscowości Karczewo. Pracując nad sprawą policjanci ustalili, iż po porzuceniu mercedesa sprawcy mogli poruszać się ciemnym pojazdem o nadwoziu typu sedan. Prosimy o nagrania z wideorejestratorów, co może ułatwić ustalenie sprawców! - informuje KWP w Bydgoszczy.