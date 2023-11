Skrócony tydzień pracy. 4-dniowy tydzień pracy dla nauczycieli, ale nadal 5-dniowy dla ucznia. Dobry pomysł?

Dyrektor kontynuuje: - Gdyby odgórnie ustalić 4-dniowy tydzień pracy dla nauczycieli, takie prawo mogłoby pomóc rozwiązać problem niedoboru kadr dydaktycznych. Nauczyciel, do tej pory zatrudniony w jednej szkole, pojawiałby się w niej np. przez wspomniane 3 dni, a przez następne 2 dni mógłby dorabiać w innej placówce oświatowej, która posiada wakaty.

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”, zaznacza: - Rekordzista, którego znam, pracuje 50 godzin tygodniowo przy tablicy. Jeżeli nauczyciel pracowałby np. 4 dni w jednej szkole, to 5. dnia dorabiałby w drugiej. Wprowadzenie nowego rozwiązania na mocy ustawy, z punktu widzenia nauczycieli w przedszkolach oraz tych, uczących w klasach od I do III w szkołach podstawowych, komplikowałoby sprawę. Małe dzieci, uczęszczające do szkoły czy przedszkola przez 5 dni, muszą mieć zapewnioną opiekę przez wszystkie dni robocze, zatem też tego 5. dnia.