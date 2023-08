Słabo bądź w ogóle nie widzą, a grają w bowling najlepiej na świecie

Rogacka okazała się najlepsza w rywalizacji singlowej (eliminacje i finał) oraz All Events (suma wszystkich 16 gier), a także wraz z kolegą z reprezentacji Mieczysławem Kontrymowiczem (Warmia i Mazury Olsztyn) w mikście. Do tego dołożyła srebrny krążek w rywalizacji trójek, gdzie jej partnerami byli niewidomy Zdzisław Koziej (Ikar Lublin) oraz słabo widzący Cezary Dybiński (Warmia i Mazury).

W rozegranych w brytyjskim Birmingham Światowych Igrzyskach Niewidomych i Słabo Widzących "World Games" - jedną z dyscyplin był bowling, czyli trafianie kulą do 10 kręgli ustawionych w formie trójkąta równoramiennego w odległości 18,5 metra od linii wyrzutu. Doskonały występ zanotowała 9-osobowa reprezentacja Polski, która w rywalizacji z reprezentantami Chin, Hong Kongu, Korei Południowej, Japonii, Izraela, Finlandii, Czech, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii zdobyła aż 20 medali , w tym 7 złotych, 6 srebrnych i 7 brązowych wygrywając klasyfikację medalową.

- Nie mogę jeszcze uwierzyć, że okazałam się najlepsza na świecie. Bardzo się cieszę, że poradziłam sobie ze specyficznym i trudnym do rozszyfrowania smarowaniem. Taki sukces był co najwyżej w sferze marzeń. Jak widać, one czasem się spełniają - relacjonowała na gorąco Karolina z Birmingham.

Rzepa z goglami na oczach, podobnie do Rogackiej, triumfowała w singlu i All Events uzyskując najlepsze wyniki w kategorii B1 zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, w dwójkach kobiet wraz z Dorotą Kurek z Lublina sięgnęła po srebro, zaś w trójkach wespół z Kontrymowiczem i Stanisławem Stopierzyńskim zdobyła brąz. To największy sukces obu zawodniczek w dotychczasowej karierze. Przed 8 laty w Seulu Rogacka w World Games zdobyła srebrny i dwa brązowe medale, a Rzepa dwukrotnie plasowała się na trzeciej pozycji.