Śledztwo, a w nim kurator sądowy. Chodzi o przejęcie mieszkania we Włocławku

Jednocześnie prokurator potwierdza, iż sam fakt, że sprawa nie została oddalona po 30 dniach od wpłynięcia zawiadomienia, a podjęte zostały czynności, takie jak np. przesłuchanie wspomnianego siostrzeńca osoby zmarłej, świadczą o tym, że istnieje „uzasadnione podejrzenie” popełnienia przestępstwa.

Błażej M. (dane zmienione, red.), kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku. Miał – jak wynika z pisma skierowanego do prokuratury – z pominięciem prawa wejść w posiadanie majątku. Mieszkanie, bo o nim mowa, znajdujące się w bloku przy ulicy Chopina we Włocławku, należało do zmarłej w 2020 roku 86-letniej mieszkającej samotnie kobiety.