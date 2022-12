Słonecznik, facelia, len i konopie włókniste mają być objęte dopłatami do ubezpieczeń

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uspokaja Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, który skierował do ministra wiele pism w tej sprawie. W ostatnim zwrócili uwagę na to, że „zarówno słonecznik pastewny, jak i facelia, są roślinami, których uprawą rolnicy w naszym kraju są bardzo zainteresowani. W bieżącym sezonie rolnicy uprawiali słonecznik na powierzchni prawie 70 tys. ha, a więc trzykrotnie większej niż w roku ubiegłym (…) Uprawa tej rośliny może zasilić bilans krajowego białka, a tym samym doskonale wpisuje się w rządowy program zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach. (…) Facelia jest rośliną miododajną, a uprawa tego typu roślin jest bardzo potrzebna w naszym kraju, biorąc pod uwagę stan zdrowotności polskich rodów pszczelich. Wprowadzając dopłatę do składek z tytułu ubezpieczenia facelii zachęcamy polskich rolników do większej dbałości o pszczoły.”