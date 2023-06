Słowenki zdominowały konkurs skoków na Wielkiej Krokwi. Dwie Polki w finale

Przypomnijmy, że Średnia Krokiew, na której do tej pory rywalizowali skoczkowie, specjalnie została przebudowana pod Igrzyska Europejskie. Zawodnicy uczciwie przyznawali, że obiekt nabrał kolorytu, a Centralny Ośrodek Sportu wykonał swoje zadanie bardzo dobrze. - Oprócz przebudowy, dostawiliśmy trybuny na 1500 miejsc i z tego co wiem, wszystkie bilety się sprzedały. Niestety 40 minut przed konkursem mieliśmy spory deszcz, więc frekwencja nie była wysoka. Wiadomo, że wyobrażenie o ogromnej imprezie, jaką są skoki narciarskie w Zakopanem, jest właściwe, ale na Wielkiej Krokwi. Na Średniej nie do końca były takie oczekiwania, ale tak duże zawody odbyły się tam po raz pierwszy i nie można o tym zapominać. To jednak dobry prognostyk na przyszłość - mówi Sebastian Danikiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.

I już na Wielkiej Krokwi w piątek, przy pięknej pogodzie, poznaliśmy medalistki Igrzysk Europejskich, bo najpierw zaplanowano konkurs kobiet. Polki, które dopiero zyskują doświadczenie, nie zagroziły faworytkom. Paulina Cieślak zajęła 32. miejsce (90,5 m), Pola Bełtowska uplasowała się pozycję niżej (91 m), a Wiktoria Przybyła zakończyła zawody na 35. pozycji (90,5 m). - Bardziej jestem zadowolona z pierwszego konkursu na Średniej Krokwi, bo skakałam bardziej z czystą głową, dużo spokojniej. Tutaj tego stresu było więcej. Jeśli chodzi o atmosferę, to faktycznie jest bardzo dobra, ale nerwy… jeszcze większe! Przede mną jeszcze wiele różnych zawodów i będzie lepiej. Najważniejsze, że na trybunach byli moi bliscy - podsumowała Pola Bełtowska.