Śmieci na działce sąsiada - co można zrobić? Tak się bronić przed samowolą

Niejasne zasady współżycia

Zgodnie z artykułem 140 kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien korzystać z niej „w sposób zgodny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem” i przestrzegać zasad współżycia społecznego. To natomiast oznacza, że nie może narażać innych na uciążliwości wykraczające poza przeciętne normy. Ale cóż to jest norma?

W Polsce możliwość wprowadzenia własnych przepisów porządkowych dotyczących utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach mają gminy. To one mogą na przykład w kwestiach związanych ze składowaniem odpadów, utrzymaniem posesji. Warto sprawdzić, czy na terenie danej gminy obowiązują takie przepisy, ponieważ mogą one nakładać dodatkowe obowiązki na właścicieli nieruchomości.