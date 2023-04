Śmierć w Inowrocławiu. Nie żyje jeden z uczestników bójki. Co się stało przy ul. Długiej?

W czwartek (20 kwietnia) około godz. 16.30 inowrocławscy policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem o bójce przy ulicy Długiej i leżącym na ziemi mężczyźnie. Jak się okazało, jego stan był bardzo ciężki, pomimo reanimacji 36-letni mieszkaniec Inowrocławia zmarł. Jak informuje miejscowa policja, na miejscu działała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.

- Jeszcze wczoraj podczas ustaleń patrol zatrzymał do sprawy jedną osobę, która została umieszczona w policyjnym areszcie do wyjaśnienia. W piątek prokurator zadecyduje o dalszych czynnościach procesowych - wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Prowadzone w tej sprawie śledztwo ma na celu ustalenie co dokładnie się stało, jakie były okoliczności zdarzenia oraz czy, a jeśli tak to kto się do niego przyczynił.