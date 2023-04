Każdego tygodnia do urzędu wojewódzkiego w Bydgoszczy wpływa około tysiąca wniosków o wydanie paszportu

Zainteresowanie paszportami duże, ale nie gigantyczne

Obecnie okres od złożenia wniosku do wydania paszportu trwa około trzech tygodni. - Tygodniowo wpływa do nas około ośmiuset wniosków, a dodatkowo są jeszcze wnioski dla dzieci składane przez ePUAP, czyli bez przychodzenia do urzędu, których jest około dwustu - wyjaśnia Majer. - W tym roku obserwujemy już delikatny spadek zainteresowania wydawaniem paszportów, aczkolwiek jest ono wciąż dosyć duże.

O wyjątkowości sytuacji, jaka panowała w urzędach przed rokiem może zaświadczyć fakt, że nawet mimo konieczności wcześniejszej rejestracji, trzeba było dość długo czekać na wolne terminy wizyty w wydziale paszportowym. by w Kujawsko-Pomorskiem złożyć dokumenty niezbędne do uzyskania paszportu należy dokonać internetowej rejestracji terminu. I tak, na przykład 10 marca ubiegłego roku system informował o braku dostępnych rezerwacji w Bydgoszczy do 24 kwietnia, w Toruniu i we Włocławku - do 25 kwietnia. W lutym 2022 roku, w przededniu rosyjskiej agresji na Ukrainę punkty paszportowe w regionie obsłużyły 6000 wniosków. Dla porównania, w lutym 2021 r. - 2000.