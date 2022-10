Śniadanie Mistrzyń w Żninie. Znane sportsmenki powiedzą, jak radzić sobie z porażką

Śniadanie Mistrzyń to zajęcia edukacyjno-sportowe, w trakcie których bardzo duży nacisk stawiany będzie na motywację oraz budowanie wzajemnych relacji.

– Jako była sportsmenka doskonale wiem, jak trudno czasem jest pogodzić się z porażką i przejść do dalszego działania. Ale jednocześnie też wiem, że jest to konieczne i to nie tylko w sporcie, ale właściwie w każdej dziedzinie życia. O tym właśnie będziemy rozmawiać w Żninie – mówi Otylia Jędrzejczak, najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. To właśnie Fundacja Otylii Jędrzejczak jest organizatorem projektu „Sport jest Kobietą – Śniadanie Mistrzyń”. Warsztaty dofinansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Żniński oraz firmę CityMotors Gdańsk.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.15, a w programie są m.in. dwa panele z zaproszonymi mistrzyniami oraz wykład specjalisty – znakomitej byłej polskiej biathlonistki Weroniki Nowakowskiej. Będą też oczywiście zajęcia z Katrin Kargboł, renomowaną trenerką personalną, która zaprezentuje zestaw ćwiczeń dostosowanych do różnych grup wiekowych.