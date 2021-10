Soja. Rośnie zainteresowanie uprawą soi w Polsce. Gdzie można ją sprzedać?

- Ona raczkuje w Polsce - mówi Juliusz Młodecki o uprawie soi w Polsce. W ostatnich latach powierzchnia wynosiła średnio 19,5 tys. ha. - W tym roku według precyzyjnych danych ARiMR mamy wzrost o 25%, blisko 25 tys. ha . Zainteresowanie uprawą soi rośnie, dlatego, że jest na to zapotrzebowanie rynku. To jest ten podstawowy element, który blokuje szeroki rozwój uprawy roślin bobowatych. Soja nie, soja jest surowcem, którego przemysł oczekuje - wskazuje prezes KZPRiRB.

- Soja jest rośliną dnia krótkiego i odmiany, które są dostępne do uprawy w Polsce one mają tę cechę, która pozwala uprawiać w tych rejonach - wyjaśnia Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. - Najlepszym u nas jest południowa Polska i część zachodniej ze względu na warunki klimatyczne, które na to pozwalają.