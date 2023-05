Mieszkańcy podbydgoskiego Tryszczyna chcą fotoradaru na DK25. To ważna trasa dla Kujaw i Pomorza

- Mam wrażenie, że gdy na początku 2022 roku w całej Polsce wprowadzono zdecydowanie surowsze mandaty za wykroczenia drogowe, kierowcy, także na naszej drodze, jeździli wolnej. Ale teraz chyba już się przyzwyczaili i wszystko wróciło do normy. Toteż sygnały służb ratunkowych słychać u nas bardzo często – opowiada nam jedna z mieszkanek Tryszczyna.

Droga krajowa nr 25 łączy południe naszego regionu i Bydgoszcz (oraz drogę S5) z Wybrzeżem Koszalińskim. To także najkrótsza trasa do Kołobrzegu, Ustronia Morskiego czy Mielna dla mieszkańców Włocławka i Torunia oraz ich powiatów. Przez to droga jest bardzo ruchliwa, zwłaszcza w sezonie turystycznym. Tiry jeżdżą tędy codziennie wręcz konwojami. Natężenie ruchu jest tak duże, iż kierujących pojazdami rolniczymi (okolice Tryszczyna to właśnie tereny rolnicze) mają problem z włączeniem się do ruchu.