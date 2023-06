W Bydgoszczy powstają kontrapasy rowerowe. To świetna rzecz, ale może też wprowadzać zamieszanie

- Kontrapasy wymalowane są na ulicach jednokierunkowych i oczywiście dedykowane są użytkownikom jednośladów, którzy poruszają się w kierunku przeciwnym do normalnego ruchu kołowego, samochodowego, czyli pod prąd – wyjaśnia Okoński. I dodaje, że cyklista chcący jechać zgodnie z kierunkiem samochodów, jest zobowiązany wybrać normalną jezdnię, a nie kontrapas. Wtedy korzysta z drogi na ogólnych zasadach.

Projekt wprowadzany w Bydgoszczy nie jest ukończony, prace potrwają jeszcze ok. 2 miesiące i dopiero wtedy w pełni gotowe będzie oznakowanie pionowe i poziome. Największy problem dotyczy korzystania z kontrapasów, które powstały m.in. na ulicach Bełzy, Wiatrakowej, Świętojańskiej, Hetmańskiej i Mazowieckiej.

- Ten problem jest sygnalizowany podczas comiesięcznych spotkań Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z policją i strażą miejską. Funkcjonariusze, my także, widzimy potrzebę edukowania rowerzystów i kierowców – mówi Tomasz Okoński , rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Kontrapasy rowerowe stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości od 30 do 50 km na godz.

Kierowcy też nie wiedzą

- Tych zasad nie zna także wielu kierowców. Gdy ostatnio jechałem ulicą Hetmańską, normalnie jezdnią, zgodnie z ruchem aut, zostałem obtrąbiony przez kierowców. Gestykulowali, wskazywali, że mam zjechać na kontrapas. Tyle, że jeśli nie ma dokładnego oznakowania, a nie ma, to trudno się dziwić, że nikt nic nie wie i reaguje tak, a nie inaczej – skarży się Tomasz Gabryś , bydgoski rowerzysta.

Na rowerze przez puszczę, nad kanały Notecki i Bydgoski. Zobacz, co można zwiedzić

Sierżant rowerowy to namalowany na jezdni znak P-27, symbol roweru z dwoma daszkami przypominającymi stopień wojskowy starszego sierżanta. Znak P-27 umieszcza się w Polsce od roku 2015 na wylocie ze skrzyżowań i powtarza nie rzadziej niż co 50 m. To także ważna informacja dla kierowcy samochodu, że w danym miejscu może spodziewać się jadącego w tym samym kierunku rowerzysty.