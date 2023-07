Sparing Zawisza Bydgoszcz - Kotwica Kołobrzeg. Cenny sprawdzian mimo piekielnego skwaru [zdjęcia]

Zawisza Bydgoszcz - Kotwica Kołobrzeg 0:2 (0:0)

Bramki: Filipe Oliveira (58), Olaf Nowak (78 - karny).

Zawisza: Oczkowski - Nowak, Urbański, Maciejewski, Chachuła, Rękawek, Sochań, Graczyk, Serwach, Sacharuk, Sluga oraz Tkaczyk, Jaskuła, Sławek, Kona, Dahms, Sanocki, Sobieralski, Rugowski, Okuniewicz.

Dla zawiszan był to drugi sparing. W poprzednią sobotę (08.07) pokonali czwartoligową Wdę Świecie 4:2. Dla kołobrzeżan, prowadzonych przez znanych w regionie trenerów Macieja Bartoszka, któremu pomagają Hermes, Piotr Kieruzel i Przemysław Norko, to był ostatni sprawdzian przed inauguracją eWinner 2. ligi, w której zmierzą się 22 lipca z Polonią Bytom.

W pierwszej połowie nie było widać, że zawiszanie są na całkiem innym etapie przygotowań niż rywale. Po przerwie bydgoszczanie byli odrobinę słabsi od kołobrzeżan, choć mieli okazje do zdobycia bramek. Pierwszy stracony gol padł po niefrasobliwym zagraniu w środku pola. Piłkarze Kotwicy wyszli z kontratakiem i praktycznie wepchnęli piłkę do pustej bramki. Druga bramka to efekt rzutu karnego. Niebiesko-czarni starali się o honorowego gola, ale przyjezdni dobrze się bronili.

W następnym sparingu bydgoszczanie zagrają na wyjeździe z Pomezanią Malbork (22.07).