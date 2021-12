Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Sępólnie. Jest już wstępna lista chętnych, a naboru nie było

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to rządowy program budowy niedrogich mieszkań czynszowych. Takie mają powstać też w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycje te w znacznej części mają być finansowane z budżetu państwa. Udziałowcami w przedsięwzięciu będą też lokalne samorządy. Całość koordynować mają specjalnie do tego celu powołane spółki. Gmina Sępólno Krajeńskie przystąpiła już do spółki do SIM – KZN Bydgoski. Zgodę na to wyrazili radni.

Wspomniana inicjatywa zakłada budowę bloków wielorodzinnych. Gmina Sępólno Krajeńskie przeznaczyła na ten cel działkę między ul. Odrodzenia a ul. Kamila Baczyńskiego. Nieruchomość jest zlokalizowana niedaleko przedszkola, szkoły podstawowej, ośrodka zdrowia, plaży miejskiej oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Miałyby tu powstać 32 mieszkania przeznaczone na wynajem i sprzedaż.