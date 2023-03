W Sępólnie Krajeńskim powstaną tanie mieszkania na wynajem w ramach SIM. Budowa ruszy jeszcze w tym roku

- Budynek będzie zlokalizowany w terenach przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne. Przy ulicy Baczyńskiego została już wydzielona specjalna działka, na której pomieści się zarówno budynek, jak i miejsca parkingowe dla lokatorów oraz plac zabaw. Wokół budynku urządzona będzie również przestrzeń zielona. Będzie to budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w windę. Mieszkania będą jedno, dwu i trzypokojowe, w tym też przystosowane dla osób niepełnosprawnych – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Koszt budowy oszacowano na 9 milionów złotych. Całą inwestycję poprowadzi międzygminna spółka Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe KZN-Bydgoszcz. Gmina Sępólno Krajeńskie jako udziałowiec wniosła do spółki grunt oraz 3 miliony złotych, które otrzymała z budżetu państwa. Teraz samorząd stara się o kolejne 900 tysięcy złotych z Ministerstwa Rozwoju. Są to środki, które zasilą budżet całej inwestycji. Resztę, czyli nieco ponad 5 milionów złotych, zapłaci spółka. Pieniądze będą pochodziły z preferencyjnego kredytu udzielonego jej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkania w nowo zbudowanym bloku zasilą pulę lokali komunalnych gminy. Prawo do ich najmu zyskają jednak te osoby, które zgodzą się partycypować w kosztach inwestycji i wniosą określony wkład własny, uzależniony wysokością od wartości przyszłego mieszkania. Dzięki temu, za jakiś czas zyskają one prawo do wykupu takiego mieszkania na własność.