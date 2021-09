Sport i rekreacja stanowią skuteczną formę przeciwdziałania patologiom społecznym

„Podczas grania zapominam o moich problemach. Odreagowuję stres, który siedzi we mnie”, „Osobą, która poskramia nas na treningu, jest trener. Zwraca szczególną uwagę na to, aby nie faulować umyślnie czy złośliwie” – to tylko niektóre zdania, które padają z ust młodych sportowców, uprawiających boks i piłkę nożną, a także podopiecznych ośrodka wychowawczego w gminie Jaworze na południu Polski.

– Wszyscy bohaterowie zgodnie podkreślali, że sport odgrywa w ich życiu istotną rolę, pozwala kształtować charakter, odreagować stres i oderwać się od problemów codzienności. W reportażu zawarte zostały także wypowiedzi trenerów i opiekunów, którzy spędzając dużo czasu ze swoimi podopiecznymi mają na nich niebagatelny wpływ, nie tylko przyczyniając się podnoszenia stricte sportowych umiejętności. Często potrafią stać się autorytetami, swego rodzaju mentorami, wskazującymi właściwe wzorce postępowania – mówi Marcin Nikiel, koordynator kampanii.