Znani sportowcy zachęcają do uprawiania sportu. „Praca daje duże efekty”

– Zastanówmy się dobrze czy czasu poświęconego na Internet nie byłoby lepiej spożytkować na aktywność. Sam się o tym przekonuję, że filmiki, które dostępne są „w sieci” bardzo wciągają i momentami ciężko oczy od nich oderwać. Ale ze sportem jest trochę podobnie, bo jeśli się w niego zaangażuje na dobre, to zajmuje naprawdę dużo czasu – mówił do młodych ludzi znany kolarz Przemysław Niemiec, uczestnik największych kolarskich wyścigów na świecie, mający na koncie takie sukcesy ze swojej kariery, jak 6. miejsce w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia czy zwycięstwo etapowe w Vuelta a Espana.

– Internet nie jest zły, natomiast wszystko zależy od tego, jak z niego korzystamy. To jest największym problemem, aby wybierać treści odpowiednio, bo niestety te złe są najchętniej oglądane. Czasem jadąc w autobusie na mecz z młodzieżą i słuchając co oglądają, uszy naprawdę więdną. Pewne granice być w tym powinny – stwierdził eks-reprezentant Polski w piłce nożnej Adrian Sikora, który podkreśla, że potrafi obejść się choćby bez mediów społecznościowych.

– W sporcie nie da się być „non stop” na najwyższym poziomie. Miałem takie momenty, że wyścigi nie wychodziły i pojawiały się różne komentarze, także te mniej pozytywne. Starałem się machnąć na to ręką i mi akurat jakoś to się udawało. Ale to kwestia charakteru i podejścia. Najlepiej robić swoje i nie przejmować się wszystkim, ale wiem doskonale, że wymaga to pracy nas sobą – dodawał utytułowany kolarz.

Sportowcy byli zgodni co do tego, że aktywność fizyczna daje wszechstronne korzyści. – Zaczynałem w Kętach mając 14 lat i na początku była to przygoda. W pewnym momencie trzeba było wybrać. Ścigałem się przez 17 lat na najwyższym zawodowym poziomie i ja tej decyzji nie żałuję. Zwiedziłem cały świat, poznałem mnóstwo ludzi z różnych krajów. To niesamowita frajda. Mimo że na rowerze przejechałem ponad 700 tys. kilometrów, to po zakończeniu kariery nadal jeżdżę, bo sprawia mi to radość. Jak pojawia się tylko „okienko” pogodowe, wsiadam na rower i widzę po sobie, że czuję się o wiele lepiej. Sport uczy charakteru i pokory, bo wzloty i upadki też się w nim zdarzają – zauważył uczestnik igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku.