Spotkali się w sprawie budowy mostu w Wójcinie. Wodniacy chcą napisać petycję

Wodniacy z powiatu żnińskiego oraz inowrocławskiego, obecni na spotkaniu obawiają się, że prześwit mostu może być zbyt niski, aby bez żadnych przeszkód przepłynęły ich łodzie. W spotkaniu uczestniczył także Paweł Sikora, rady Rady Powiatu Żnińskiego, który przedstawił odpowiedź na interpelację, którą otrzymał z Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie.

Radny Paweł Sikora poinformował, zgodnie z informacjami jakie uzyskał z ZDP, że aktualny prześwit pod mostem, to 5 metrów, 30 cm, przy wysokich wiosennych stanach wody. Po przebudowie prześwit ma wynieść około 3,80 metra przy wysokich stanach wody, a przy niskich i średnich stanach prześwit ten ma wynieść około 4 metry.

Teraz wodniacy planują przygotować petycję do władz Powiatu Żnińskiego, w której wyrażą nadzieję, że prześwit nie będzie mniejszy niż te wspomniane 4 metry, a także, że most nie będzie węższy. Petycja ma być złożona do odpowiedniej komisji Rady Powiatu w najbliższym czasie.