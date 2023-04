Spotkanie "Przyszłość to Polska" PiS w Świętosławiu. Zobacz zdjęcia z wizyty wicewojewody Karolina Rokitnicka

W poniedziałek 3 kwietnia w ramach objazdu po województwie Kujawsko-Pomorskim w gminie Ciechocin miała gościć wiceminister rolnictwa Anna Gembicka. Ze względu na nagłe wezwanie do Warszawy nie dotarła jednak do Świętosławia. Pojawił się za to wicewojewoda Józef Ramlau.