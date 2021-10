Spotkanie z popularnym aktorem Łukaszem Simlatem w inowrocławskiej bibliotece [zdjęcia]

Zobacz wideo: W Bydgoszczy trwają zdjęcia do filmu „Magiczny kwiat paproci”

W Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu odbyło się spotkanie z aktorem filmowym, teatralnym i telewizyjnym Łukaszem Simlatem.

W rozmowie z krytykiem filmowym i teatralnym Łukaszem Maciejewskim Łukasz Simlat opowiedział jak trudnym czasem dla niego i jego żony Agnieszki była pandemia oraz jaki to miało wpływ na zawód aktora. Wspominał również o wymarzonej roli, w której chciałby zagrać, ale także powiedział dlaczego nie zagrałby u Patryka Vegi. Jeżeli odmawia udziału w jakiejś produkcji, to jest to spowodowane brakiem wizji postaci, którą miałby zagrać lub brakiem zainteresowania tematyką, która dotyczy filmu.