Sprawa sprzedaży Olimpii Grudziądz. Skarbnik przerwał posiedzenie komisji przetargowej. Radni domagają się wyjaśnień [AKTUALIZACJA]

- Regulamin prac komisji przetargowej, par. 1 ust. 5, mówi: „Członkowie Zespołu i uczestniczący w jego pracach konsultanci, zobowiązani są do nieujawniania żadnych informacji związanych z pracami Zespołu…” - cytuje Karol Piernicki, rzecznik prasowy Ratusza.

- Sytuacja była niezręczna - "na gorąco" jeszcze we wtorek komentował radny Tomasz Smolarek, który w komisji został powołany jako pełnomocnik prezydenta Grudziądza do spraw sportu miejskiego.

Zarówno radny Smolarek jak i Szymański rano w środę, 16 czerwca złożyli pisma do prezydenta Macieja Glamowskiego, w których domagają się wyjaśnień co do postawy i decyzji skarbnika Tomasza Szczechowskiego i doprecyzowania zapisów regulaminu przetargu.

Radny Szymański: - Takie działania nie znajdują podstaw prawnych

Radny Sławomir Szymański z PiS-u, który w Komisji pełni funkcję członka - przewodniczącego komisji sportu, pisze do prezydenta Glamowskiego m.in. (...) Czy obecność dziennikarza przy otwarciu ofert co jest jawne, upoważniała skarbnika miasta do odwołania posiedzenia komisji bez jakiejkolwiek konsultacji z pozostałymi członkami tego gremium? (...)". Ponadto Sławomir Szymański dzieli się w piśmie swoją opinią: " Tego typu działania nie znajdują podstaw prawnych w ramach prowadzonego postępowania".