Olimpia Grudziądz przegrała w Lublinie i spadła do III ligi

Olimpia, by pozostać w gronie drugoligowców, potrzebowała zwycięstwa w ostatnim meczu. Zadanie było bardzo trudne, ale nie niewykonalne.

Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando "biało-zielonych", którzy mieli dużą przewagę, ale nie potrafili jej wykorzystać. Dodatkowo tuż przed zejściem do szatni, niespodziewanie stracili gola, co bardzo skomplikowało ich sytuację. Tuż po zmianie stron padła druga bramka dla gospodarzy. Grudziądzanie odpowiedzieli trafieniem Jose Embalo z 54. minuty.

Olimpia nie miała już nic do stracenia i musiała rzucić się do ataku. Skończyło się to jednak kolejnymi bramkami dla Motoru - w 66., 68. i 72. minucie. Mecz zakończył się wynikiem 5:1 dla lublinian.

Olimpia Grudziądz pod 10 latach spadła ze szczebla centralnego i w nadchodzącym sezonie zagra w III lidze. Oznacza to, że z II grupy III ligi spadnie aż 10 drużyn.