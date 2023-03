Sprawny Miś 2023. Powalczą o tytuł mistrzów województwa

Za nami również kilka edycji turnieju Sprawny Miś, w którym do bydgoskich sportowców dołączali ich rówieśnicy z innych dużych miast regionu - Torunia, Włocławka, Inowrocławia czy Grudziądza. Emocje zawsze były duże, a rywalizacja bardzo zacięta. Na to samo szykujemy się teraz. 30 marca (czwartek) w bydgoskiej hali Immobile Łuczniczka, rozegramy wojewódzki fina ł.

Sportowe zawody z "misiem" w nazwie to już tradycja w naszym regionie. Zwłaszcza w Bydgoszczy, gdzie od lat rozgrywany jest turniej dla szkół podstawowych. Właśnie rozegraliśmy 54. edycję Białego Misia!

Do rozegrania będzie kilka konkurencji - w każdej uczestnicy będą mieli do pokonania tor przeszkód z piłkami lekarskimi i piłkami do koszykówki, przejściem przez szarfę czy woreczkiem gimnastycznym. Liczyć się będzie nie tylko kolejność na mecie, ale również precyzyjne wykonanie poszczególnych zadań. Nad ich wykonaniem czuwać będą sędziowie.

Na finalistów czekać będą nagrody, puchary i oczywiście pluszowe misie, maskotki naszego turnieju.

Wszystkim drużynom bardzo przyda się do wsparcie, dlatego na trybuny hali Immobile Łuczniczka zapraszamy kibiców z całego regionu. Startujemy w czwartek (30.03) o godzinie 12.00.