Sprzeczka na ul. 800-lecia w Inowrocławiu między kierowcą i pasażerem auta a rowerzystą. Zakończona pobiciem cyklisty

Na ul. 800-Lecia w Inowrocławiu doszło do nietypowego zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że ulicę z przejazdem dla rowerów pokonywał mężczyzna na rowerze. Nadjechał samochód marki renault. Między rowerzystą a osobami, które jechały autem, zaczęła się kłótnia. Zakończyła się ona pobiciem cyklisty. To było 25 września 2021.

- Zostało wszczęte dochodzenie, które ma na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, osób z nim związanych oraz ich roli - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, rzecznik policji w Inowrocławiu. - Policja wystosowała też w tej sprawie komunikat, aby zgłosiły się osoby, które widziały zajście.

Funkcjonariusze ustalili numer rejestracyjny samochodu oraz osoby, które danego dnia nim podróżowały. W konsekwencji napastników odnaleziono. 5 października zarzuty pobicia usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 40 i 51 lat.