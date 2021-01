Sprzedajesz na OLX? Nie klikaj w linki na Whatsappie! Możesz stracić wszystkie pieniądze

OLX ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod portal i wyłudzają dane do karty i konta. Najczęściej do oszustwa dochodzi za pośrednictwem aplikacji Whatsapp lub SMS.

Oszustwo na OLX kwitnie w najlepsze. I choć serwis o sposobach działania oszustów ostrzega od miesięcy, sprzedający nadal często wpadają w pułapkę. Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie klikać w linki na Whatsappie!

Oszustwo na OLX Oszuści polują najczęściej na sprzedających wystawiających produkty w popularnym serwisie ogłoszeniowym OLX. Wykorzystują do tego celu nową funkcjonalność serwisu: Przesyłki i Płatności OLX. Skala oszustwa jest na tyle duża, że przestrzega przed nim serwis OLX i największe banki.

OLX ostrzega: nie klikaj w linki na Whatsappie! Schemat działania oszustów jest prosty: kontaktują się ze sprzedającym najczęściej za pośrednictwem aplikacji Whatsapp i udają osobę zainteresowaną zakupem. Następnie informują, że już opłacili zakup przedmiotu i proszą o wejście w link do rzekomego potwierdzenia Płatności OLX i nadania przesyłki. Jak wyglądają takie wiadomości od oszustów możesz zobaczyć TUTAJ. - Uwaga. Proces kupna i sprzedaży przez Przesyłki OLX odbywa się na Twoim koncie OLX. Zignoruj linki wysyłane poza portalem, np. przez Whatsapp - przestrzega OLX.

Kto jednak nie zastosuje się do zaleceń i przejdzie do strony wysłanej przez oszusta, może stracić wszystkie pieniądze. W pierwszej kolejności na stronie oszustów wyświetla się formularz danych do wypełnienia w celu zamówienia kuriera. W ten sposób oszuści wyłudzają imię, nazwisko, adres i numer telefonu ofiary. W następnym kroku wymagają już podania danych karty (by rzekomo w ten sposób otrzymać zapłatę za sprzedany przedmiot). Następnie proszą o podanie salda - ma to być elementem weryfikacji z banku, a na końcu - wpisania danych do logowania do bankowości internetowej, hasła oraz numeru PESEL. Mając te dane oszuści są w stanie szybko wyczyścić nasze konto bankowe ze wszystkich oszczędności.

Wykorzystując podane informacje, oszuści podszywają się pod sprzedającego, by wyczyścić jego konto bankowe. - Przychodzi do Ciebie SMS z banku, z kodem do autoryzacji. Ty nie czytasz go uważnie i wpisujesz kod do formularza. W SMS-ie napisaliśmy, że autoryzujesz dodanie Twojej karty do Google Pay lub Apple Pay - wyjaśnia mechanizm działania oszustów ING Bank Śląski.

Oszustwo na OLX - jak nie dać się oszukać? Jak nie dać się oszukać? To, co powinno wzbudzić nasze podejrzenia, to przede wszystkim: kontakt rzekomego kupującego za pośrednictwem Whatsapp,

link kierujący do domeny, która ma w nazwie "olx", jednak różni się od oryginalnej domeny,

niepoprawna polszczyzna w rozmowie na Whatsapp i na podesłanej stronie,

formularz wymagający podania danych karty, w tym kodu CVV/CVC oraz danych do logowania do bankowości internetowej. Oszustwo na OLX - co zrobić? Co może świadczyć o tym, że padliśmy ofiarą oszustwa? Przede wszystkim, jeśli podaliśmy nasze dane na stronach, które przypominały domenę olx, ale nią nie były. - Pamiętaj, że jeśli w adresie strony związanej z Przesyłkami OLX przed “olx.pl” widnieje inny tekst, niż w tych 3 adresach (marketplace.olx.pl/, delivery.olx.pl/ i przesylki.olx.pl/) – nie są to strony naszej firmy i może to być oszustwo! Jedyną inną stroną, do której przekierujemy Cię, gdy chcesz zapłacić za towar, będzie strona DotPay. Nigdy nie poprosimy Cię o kod CVV/CVC do Twojej karty bankowej! - podkreśla OLX.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, by zastrzec kartę i dostęp do bankowości internetowej. W przypadku wątpliwości, czy otrzymana wiadomość jest prawdziwa, OLX zachęca do kontaktu: - Jeśli wiadomość dotyczy Twojego ogłoszenia na OLX, oferty od OLX lub Przesyłki OLX – wyślij nam zrzut ekranu otrzymanej wiadomości przez nasz formularz kontaktowy. Sprawdzimy ją dla Ciebie.