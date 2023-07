Stacja Bydgoszcz Zachód będzie jak nowa i zachęci do podróżowania koleją

Przebudowane dwa perony na przystanku będą wyższe, dzięki czemu podróżni łatwiej wsiądą do pociągów odjeżdżających w kierunku centrum miasta oraz Nakła i Piły. Zamontowane zostaną nowe wiaty, ławki i poręcze. Będzie energooszczędne oświetlenie oraz gabloty informacyjne i czytelne oznakowanie. Wygodne dojścia do przystanku ułatwią dostęp na perony osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zapewnione będą również stojaki rowerowe.

Filar walki z wykluczeniem komunikacyjnym

– Rządowy Program Przystankowy jest jednym z filarów naszej walki z wykluczeniem komunikacyjnym. W jego ramach budujemy i odbudowujemy przystanki kolejowe, by kolej mogła docierać do jak największej liczby miejscowości. Teraz do wygodnego transportu kolejowego dostęp otrzymają także mieszkańcy Bydgoszczy - powiedział Andrzej Bittel , wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Efektem prac na przystanku Bydgoszcz Zachód będzie ułatwienie dostępu do kolei wszystkim podróżnym w tej części stolicy województwa kujawsko – pomorskiego. Także dzięki środkom z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” kolej w regionie zmienia się na lepsze. To najbardziej ekologiczny środek transportu, coraz bardziej przewidywalny i bezpieczniejszy, co zachęca do wyboru pociągu w codziennych podróżach do pracy lub szkoły– stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.