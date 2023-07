Będą szybsze podróże koleją przez Bory Tucholskie. Na razie jest komunikacja zastępcza na trasie Laskowice Pomorskie - Czersk

Prace remontowe rozpoczynają się na 6-kilometrowym odcinku Śliwice – Szlachta linii kolejowej nr 215 (Laskowice Pomorskie – Bąk). Prace wykona Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe za 10,5 mln zł netto ze środków budżetowych PLK SA. Zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia.

Jak informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK – po zakończeniu prac i pozyskaniu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie na wyremontowanym odcinku pojadą szybciej – do 100 km na godz. (przed pracami do 60 km), co skróci to czas podróży o około 4 minuty.