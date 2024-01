Stacja kolejowa w Rypinie wejdzie w XXI wiek. PKP planuje inwestycję za 40 mln zł Tomasz Błaszkiewicz

Wideo

Już wkrótce stacja kolejowa w Rypinie zmieni się nie do poznania Nowe perony ułatwią dostęp do kolei, a przebudowa układu torowego zwiększy przepustowość trasy z Brodnicy do Płocka i usprawni przewóz towarów.