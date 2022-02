Stłuczka to zawsze kłopot, ale nie z naszym „Oświadczeniem”

Od początku bieżącego roku na kujawsko-pomorskich drogach, w tych osiedlowych czy przy marketach, doszło do ponad 2200 kolizji. Przynajmniej takie dane wpłynęły do policji, bo nie każde zdarzenie trzeba jej zgłaszać. Wymagane jest to, gdy dojdzie do wypadku - są zabici lub ranni. Okazuje się, że stłuczek jest o ok. 370 mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Zważywszy, że na początku tego roku mieliśmy w regionie więcej wypadków, zabitych i rannych - można dojść do wniosku, że stłuczek także jest więcej, ale ich uczestnicy mniej chętnie wzywają na miejsce mundurowych.

Można uniknąć mandatu

Dlaczego? Ponieważ każdy przyjazd radiowozu wiąże się z ryzykiem otrzymania przez sprawcę kolizji mandatu i to znacznie surowszego niż do 1 stycznia 2022 roku. Taki mandat to już zdecydowanie powyżej 1000 złotych. Funkcjonariusz bierze pod uwagę dwie składowe: konkretną przyczynę kolizji, np. za wymuszenie pierwszeństwa 500 zł i za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym - 1000 zł. Rachunek do zapłacenia wyniesie 1500 zł. Sprawca woli więc dogadać się z poszkodowanym, wymienić numerami polisy ubezpieczeniowej, samodzielnie sporządzić dokumentację zdarzenia. Chcemy ułatwić życie kierowcom, więc w następny piątek, 18 lutego dodamy do „Pomorskiej” w formie insertu (wkładki) wspólne „Oświadczenie o zdarzeniu drogowym”.

Wydrukowane oświadczenie znajdziecie w naszej gazecie 18 lutego

Formularz miej w aucie