"Stopka poległa". Kolejna kontuzja i koniec sezonu Igi Baumgart-Witan

Niestety, teraz już wiemy, że Igi Baumgart-Witan nie zobaczymy na zbliżających się mistrzostwach świata w Budapeszcie. Czy znajdzie w sobie dość siły, aby jeszcze powalczyć o przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu? - Robiłam na prawdę wszystko co w mojej mocy! Mimo bardzo długiego procesu treningu zastępczego i rehabilitacji zamiast biegania na bieżni moje wyniki na treningu były aż nadto zadowalające! Wyglądało to bardzo dobrze i napawało optymizmem, że dam radę przebiec 400m w czasie dającym możliwość walki z innymi dziewczynami. (...) Nie tak miało być i bardzo przez to cierpię. Muszę teraz otrząsnąć się po tym, co się stało, przeżyć w sobie ból, odpocząć i mam nadzieję, wrócić jak zwykle silniejsza… oby było mi to dane" - czytamy w jej wpisie na Instagramie.

Iga Baumgart-Witan od lat była silnym punktem sztafety 4x400 m. W ubiegłym roku 34-latka zdobyła srebro mistrzostw Europy w Monachium oraz brąz halowych mistrzostw świata w Belgradzie – oba w sztafecie 4x400 metrów. Jej największym sukcesem są dwa medale na IO w Tokio 2020: złoto w sztafecie mieszanej i srebro w sztafecie kobiet 4x400 m.