Straż miejska ze Świecia sprawdza gospodarstwa przed zimą. Psy nie mogą marznąć w beczkach!

- W związku z aurą i zgłoszeniami, które otrzymujemy o tym, że psy na posesjach przebywają w skandalicznych warunkach, przypominamy, że buda musi mieć porządne ściany i dach oraz porządną wyściółkę w środku. To nie może być beczka, dziura w ścianie stodoły czy garażu lub coś, co może kiedyś budą było. Niestety, co roku trąbimy o tym samym, a historia w kółko się powtarza - czytamy na facebookowym profilu schroniska w Świeciu.