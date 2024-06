Akcja policji w Świeciu. Czterdzieścioro dzieci jechał na wycieczkę, autokar miał awarię

- Aby uczniowie nie musieli zbyt długo przebywać na poboczu drogi, funkcjonariusz nawiązał kontakt z Wójtem gminy Warlubie, by zorientować się jakie są szanse na dodatkowy transport - mówi kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.

Ten został zorganizowany bardzo szybko. Nie było jednak potrzeby, by z niego korzystać, bo przewoźnik równie sprawnie zorganizował autokar zastępczy.

W razie awarii autokaru bezpieczeństwo jest najważniejsze

W przesiadce dzieciaków pomagali również skierowani na miejsce funkcjonariusze pobliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. I tak, wspólnymi siłami, młodzi podróżnicy bezpiecznie wyruszyli w dalszą drogę.

- Jeśli dojdzie do awarii na autostradzie to w pierwszej kolejności trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli auto się popsuje, natychmiast należy zjechać na pas awaryjny i włączyć światła awaryjne. Jeżeli mamy w samochodzie kamizelkę odblaskową, koniecznie trzeba ją założyć - to zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo - podkreśla Joanna Tarkowska.