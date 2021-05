Strażacy OSP i PSP mogą ubiegać się o darowizny Fundacji ORLEN. W powiecie chełmińskim wnioskują

Łączna pula przeznaczona na wszystkie granty wynosi 2 mln złotych.

- My korzystamy co roku - mówi Arkadiusz Stefaniak z OSP Nowawieś Chełmińska. - W ubiegłym roku dostaliśmy 22 tys. złotych z Fundacji ORLEN. Przeznaczyliśmy te pieniądze na ubrania specjalne typu nomex i kupiliśmy trochę węży strażackich, które i tak potem straciliśmy podczas pożaru składowiska opon w Raciniewie, gdzie wiele jednostek straciło sporo sprzętu. Na szczęście, dostaliśmy fundusze na nowe węże. Z kolei ubrania nomex to specjalne ubrania o konstrukcji wielowarstwowej składające się z kurtki i spodni, które wytrzymują temperaturę do 800 stopni Celsjusza - oczywiście, przez jakiś czas.

W tym roku również jednostka z Nowejwsi Chełmińskiej (gmina Chełmno) będzie starała się o darowiznę. Na co chcieliby pozyskać pieniądze?