Strażacy w akcji w Książkach w powiecie wąbrzeskim

Kpt. Robert Stasiak, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie przekazał nam, że do wąbrzeskiej komendy w poniedziałek, 7 lutego ok. g. 17 wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w domu jednorodzinnym w Książkach doszło do zadymienia. Na miejsce natychmiast pojechało pięciu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udrożnili przewód kominowy, przewietrzyli dom, a na koniec dokonali w pomieszczeniach pomiarów na obecność tlenku węgla, której to obecności nie potwierdzono.

Przyczyną zadymienia w domu był niedrożny przewód kominowy.

Na szczęście, mieszkańcy nie odnieśli żadnych strat materialnych. Nikt też nie ucierpiał wskutek tego zdarzenia.

Działania strażaków na miejscu zdarzenia trwały blisko 1,5 godziny.