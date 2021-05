Strażacy w Nakle i Solcu Kujawskim szykują się do jubileuszy. Warunki dyktuje pandemia

Oficjalnie Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle jest najstarszą w kraju choć do miana tego pretenduje też OSP Kcynia. Jej historia sięga 1820 r. Do pełnienia obowiązków strażaka wyznaczono wówczas w Nakle 120 osób. Mieli do dyspozycji drabiny, wiadra, beczkowozy. Pierwszej remizy druhowie doczekali się na początku XX wieku. Pierwszy wóz bojowy dostali w 1928 r.