Solec Kujawski. Rewitalizacja placu Jana Pawła II. Uwaga - będą utrudnienia w ruchu

Więcej wiadomości z Solca Kujawskiego i okolic na www.pomorska.pl/solec kujawski[/a]

Co się zmieni na pl. Jana Pawła II? - Będzie nowa nawierzchnia, oświetlenie, ławeczki, a także mała fontanna - informowała mieszkańców burmistrz Solca. Na rynku pojawić się mają także stoły do gry w warcaby i szachy. Włodarze miasta chcą, by ten zakątek Solca stał się w przyszłości miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców.