Nowe statki „Bielik” i Czajka” zacumowały w Nakle. Część atrakcji w porcie już dostępna dla mieszkańców [zdjęcia]

Nowy dźwig w grudziądzkiej marinie nie działa od ponad dwóch lat. Nad Wisłą ma powstać slip do wodowania łodzi

Choć dźwig do wodowania łodzi w grudziądzkiej marinie zbudowano już ponad 2 lata temu, to do dziś nie został on uruchomiony. Miasto Grudziądz szuka właśnie firmy, która zbuduje slip do samodzielnego wodowania łódek w Wiśle. Od dawna czekają na to żeglarze, wędkarze, policjanci i strażacy.