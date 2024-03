Strażacy z Bydgoszczy na podium Międzynarodowych Mistrzostw Polski Strażackich Zespołów Asekuracyjnych

- Pojęcie rot asekuracyjnych znane jest z języka angielskiego jako RIT - RAPID INTERVENTION TEAM, czyli w wolnym tłumaczeniu zespół szybkiej interwencji. Jak ważny jest aspekt zapewnienia bezpieczeństwa strażaków, którzy prowadzą działania nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego właśnie od pewnego czasu w ramach struktur Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy kładzie się szczególny nacisk na to zagadnienie. Powstają szczegółowe zasady postępowania, gromadzony jest sprzęt i przede wszystkim odbywają się szkolenia z zakresu ratowania strażaków przez strażaków. Zespół RIT to specjalnie przeszkolona grupa strażaków, których zadaniem jest ratowanie innych strażaków, którzy zgubili się, odnieśli obrażenia lub zostali uwięzieni podczas działań. Zespoły RIT mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i są wyposażone w specjalistyczne narzędzia i przeszkolenie do przeprowadzania szybkiej akcji ratowniczej w niebezpiecznych środowiskach. Pomysł, narodził się w latach 90 - tych w USA - informuje st. kpt. Karol Smarz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

- Jest to przeszkoda, gdzie w ciasnej, niewielkiej przestrzeni leży nieprzytomny strażak i trzeba go jak najszybciej wydostać. Ekipa z JRG3 uporała się z tą przeszkodą w 45 sekund. Trzecia konkurencja to ponowne wywarzenie drzwi i pokonanie wspomnianego toru, ale tym razem z osobą poszkodowaną. Wszystko oczywiście w kompletnym sprzęcie, który waży kilkanaście kilogramów. Po odnalezieniu poszkodowanego należało mu było wymienić źródło powietrza i poprzez przeszkody opuścić tor. Tę konkurencję z 8 dopuszczonych drużyn ukończyły tylko 4. To pokazuje jak ciężkie i wymagające były te zawody - dodaje st. kpt.Karol Smarz.

Finał to połączenie obu konkurencji, czyli toru przeszkód z Denver Drill.

Strażacy z JRG 3 w Bydgoszczy zajęli trzecie miejsce. KM PSP Bydgoszcz

- Obydwie nasze drużyny zostawiły w zmaganiach hektolitry potu. Trzeba też przyznać, że poziom zawodów był niezwykle wysoki. Jedna z naszych drużyn tj. JRG3 w Bydgoszczy zajęła 3 miejsce w I Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażackich Zespołów Asekuracyjnych - dodaje oficer prasowy bydgoskich strażaków.