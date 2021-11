Strażacy z OSP w Książkach w powiecie wąbrzeskim służą jako żołnierze WOT, bo chcą ratować potrzebujących mieszkańców

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach będący żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej chcą być jak najszybciej na miejscu, gdy mieszkańcy potrzebują pomocy

W OSP w Książkach jest 27 strażaków, spośród których czterech jest żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Mł. chor. Grzegorz Komorowski to emerytowany żołnierz, obecnie naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Książki, st. szer. Damian Kuczyński jest żołnierzem zawodowym w 81. batalionie lekkiej piechoty w Toruniu, szer. Mateusz Błażejewski jest żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej, a szer. Paweł Wojas prowadzi własną działalność i także jest żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej. Wraz z Piotrem Błażejewskim, prezesem OSP w Książkach, maszynistą pociągów towarowych opowiadają o swojej służbie i o tym, w jaki sposób udaje im się pogodzić tyle obowiązków.

Mł. chor. Grzegorz Komorowski podkreśla na początku, że tak układają grafik, aby jednostka OSP Książki przez całą dobę była w gotowości. Z racji, że wszyscy mieszkają niedaleko remizy, w przypadku alarmu już po 3 minutach są gotowi do wyjazdu. Tym samym najczęściej są szybciej niż strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, którzy do Książek mają ok. 12 km. - Z tego samego powodu służymy w WOT. W razie potrzeby chcemy być jak najszybciej, żeby pomóc mieszkańcom naszych miejscowości - podkreśla st. szer. Damian Kuczyński, żołnierz zawodowy w 81. batalionie lekkiej piechoty w Toruniu.