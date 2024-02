Studniówka 2024 Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia z balu

Studniówkę w sali Wenecja Płonnem otworzył dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Piotr Wiśniewski.

– Przed Wami 100 dni do egzaminu dojrzałości. Jednak dzisiejszy wieczór to czas wspaniałej, szampańskiej zabawy. Wierzę, że te 100 dni do matury wystarczy na powtórzenie materiału do egzaminu, który pójdzie Wam dobrze. Dziś jednak nie myślimy o nauce – mówił Piotr Wiśniewski.