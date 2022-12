Stypendia artystyczne w Grudziądzu przyznano dwóm muzykom i literatowi [zdjęcia]

Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki to forma wsparcia finansowego udzielanego twórcom mieszkającym w Grudziądzu. Ma ono motywować do podejmowania wyzwań w działalności artystycznej oraz pomagać realizować autorskie projekty w sferze artystycznej.

- Materiał na płytę jest w trakcie tworzenia. W marcu planujemy wejść do studia - zdradza Łukasz "Bryłek" Pryłowski, wokalista zespołu LET US LOVE który jest jednym z trzech laureatów stypendium artystycznego. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to singiel powinien ukazać się pod koniec kwietnia, a płyta w maju.