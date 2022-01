Oni otrzymali stypendia artystyczne Prezydenta Grudziądza na 2022 rok. Na co przeznaczą pieniądze?

Stypendia artystyczno-kulturalne Prezydenta Grudziądza...

Stypendystami Prezydenta Grudziądza na 2022 rok zostali:

malarka Magdalena Kamińska

muzyk Jarosław Bielski

poeta Przemysław Bancerz

muzyk Marek Habryn

muzyk Wojciech Zięba

Wśród stypendystów są osoby, które wsparcie miasta otrzymają pierwszy raz: niezwykle uzdolniona absolwentka grudziądzkiego Liceum Plastycznego, poeta przygotowujący debiutancki tomik wierszy, czy perkusista, którego zespół nagrywa pierwszą płytę.

Ale są też osoby, które z takiego wsparcia miasta korzystały już wcześniej.

Nabór do przyznanych teraz stypendiów artystycznych trwał do końca listopada ubiegłego roku. Złożono siedem wniosków. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni komisji kultury oraz ratuszowego wydziału kultury i sportu pozytywnie ocenili pięć projektów. I to na ich realizację przyznano stypendia.