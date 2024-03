Sukces sportowy i organizacyjny 14. Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Masters w Arenie Toruń

Polska słynie z perfekcyjnej organizacji wielkich wydarzeń sportowych. Do listy takich wydarzeń dołączyła kolejna – zakończone w weekend halowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce masters. – Nasze doświadczenie w organizacji imprez mastersów pozwala nam przygotowywać zawody tak, aby każdy z uczestników wyjeżdżał z Torunia usatysfakcjonowany – mówi prezes krajowego związku mastersów Wacław Krankowski.

W zeszłym tygodniu w Arenie Toruń, na stadionie im. Grzegorza Duneckiego oraz trasach biegowych i chodziarskich zlokalizowanych na ulicach Torunia i w Parku Rudelka o medale mistrzostw Europy rywalizowało prawie 3 200 sportowców z 38 europejskich krajów. Grono uczestników zawodów uzupełniła jeszcze spora grupa pasjonatów lekkiej atletyki z innych zakątków globu –do Torunia przyjechali przedstawiciele 18 państw spoza Starego Kontynentu. To pokazuje ogromną skalę wydarzenia, którego organizacja jest przede wszystkim wyzwaniem logistycznym. – Na szczęście mamy doświadczenie w organizacji imprez mastersów. To bardzo ułatwia. Patrząc w przeszłość to w 2015 roku kiedy organizowaliśmy tutaj pierwsze mistrzostwa, niespełna pół roku po oddaniu do użytku hali „ARENA” wiele spraw było dla nas trudniejszych. Następnie w 2019 roku, był to halowy czempionat globu, było już łatwiej, a teraz – już nic oprócz pogody nie jest w stanie nas zaskoczyć. Mamy sprawdzone rozwiązania i ludzi, możemy z powodzeniem zapraszać kilka tysięcy uczestników, którzy zawsze wyjeżdżają z Torunia zadowoleni – przyznaje, nie kryjąc dumy, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters Wacław Krankowski.

Tradycyjnie mocnym wsparciem dla organizatorów wydarzenia był samorząd Torunia, z prezydentem miasta Michałem Zaleskim na czele. – To, co piękne zawsze szybko się kończy. Tak jest też z tymi pięknymi zawodami. Z wielką radością gościliśmy wszystkich zawodników, którzy wykonali w Arenie Toruń ponad 7 tysięcy startów. Bardzo dziękujemy za przyjazd do Torunia. Dziękuję organizatorom za zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów. Czuję, że będziemy za Wami tęsknili. Proszę, przyjeżdżajcie do Torunia, bo to jest też wasze miasto – mówi gospodarz Grodu Kopernika. Znaczące cegiełki, głównie w postaci wsparcia finansowego dołożyli Piotr Całbecki marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Sławomir Nitras minister sportu i turystyki.

Biało-czerwoni mastersi spisywali się podczas domowego czempionatu znakomicie. W sumie na podium stanęli 250 razy. Reprezentacja Polski pod względem liczby zdobytych medali uległa tylko Niemcom (261 krążków), ale wygrała generalną klasyfikację medalową dzięki większej liczbie złotych medali. W sumie Polacy wywalczyli 102 złote ( Niemcy – tylko 94 ), 78 srebrnych i 70 brązowych medali.

– Mistrzostwa zakończyły się pięknym sukcesem organizacyjnym z czego jako województwo kujawsko-pomorskie, sprawdzone miejsce do organizacji imprez sportowych najwyższej rangi, jesteśmy bardzo dumni. Cieszy nas też sukces sportowy, bo on zawsze jest wyznacznikiem poziomu wydarzenia. Warto zaznaczyć, że sportowcy z naszego województwa zdobyli 26 medali, a więc ponad 10 %. Jestem przekonany, że to nie były ostatnie mistrzostwa mastersów, które odbyły się w naszym regionie – mówi Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Kolejne wielkie międzynarodowe zawody mastersów – stadionowe mistrzostwa świata – odbędą się w sierpniu w Göteborgu, a halowe pod koniec marca przyszłego roku na Florydzie. Nie wykluczone, że Toruń i Kujawsko-Pomorskie niebawem ponownie zaproszą do siebie mastersów – może tym razem na stadion do Bydgoszczy? Plany są, realizacja jest kwestią czasu.

