Susza powraca na kujawsko-pomorskie pola, więc gospodarze chcą wnioskować o pomoc. Liczą na wsparcie wojewody

- W czasie kiedy w niektórych miejscach województwa kujawsko-pomorskiego spadło nawet 60 mm deszczu, to np. w gminie Rogowo były to zaledwie 3 mm! - mówi Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. - Różnice w wielkości opadów są coraz większe, one występują czasami nawet w obrębie jednej gminy.

Tak zmieniło się polskie rolnictwo przez ostatnich 10 lat