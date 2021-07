Ceny tuczników stabilne, ale niskie. Tyle kosztują świnie na przełomie czerwca i lipca 2021

Ceny tuczników w Kujawsko-Pomorskiem - lipiec 2021

W pierwszych dniach lipca 2021 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego odnotował w zakładach w regionie następujące ceny skupu świń:

tuczniki kl. 1 : 4,40 (np. zakłady z powiatu aleksandrowskiego i grudziądzkiego) - 5,10 zł/kg (w powiecie lipnowskim)

: 4,40 (np. zakłady z powiatu aleksandrowskiego i grudziądzkiego) - 5,10 zł/kg (w powiecie lipnowskim) tuczniki kl. 2 : 4,00 (w powiecie mogileńskim) - 4,80 zł/kg (zakład w powiecie inowrocławskim)

: 4,00 (w powiecie mogileńskim) - 4,80 zł/kg (zakład w powiecie inowrocławskim) maciory: 2,70 (powiat wąbrzeski) - 3,05 (powiat aleksandrowski) notowania 2 lipca

Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej na początku tygodnia podał, że za klasę E zakłady mięsne płacą średnio 6,20 zł/kg, czyli tyle samo co tydzień wcześniej. "Okres żniw będzie sprzyjał redukcji cen zbóż, co przyczyni się do spadku cen pasz".

Ceny świń w Polsce, Niemczech i Hiszpanii

Zaglądamy do raportu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Najnowszy dotyczy tygodnia 21-27 czerwca 2021. Jego autorzy podają, że od połowy czerwca ma miejsce spadek cen zakupu trzody chlewnej na rynku unijnym, zwłaszcza u największych producentów i eksporterów tego żywca.