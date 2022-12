Świąteczny jarmark na rynku w Szubinie przyciągnął tłumy. Było co kupić, obejrzeć, zjeść [zdjęcia]

Z czterech edycji jarmarku tegoroczny okazał się najbardziej udany. Podczas dwóch pierwszych niezbyt dopisała pogoda. Mocno padało. Kolejny trzeba było odwołać z powodu pandemii. Rok temu aura była łaskawsza dla organizatorów i mieszkańcy nieźle się bawili, ale nie było aż tylu atrakcji co w tym roku.

Warsztaty i koncert do nocy

Na finał posłuchać można było gwiazdy wieczoru, którą był zespół „Agada”. To kolejny koncert tej grupy w grodzie pelikana. Latem koncertowali przy ruinach zamku w ramach muzycznego cyklu „Letnie brzmienia zamku”.

Ale mieszkańcy Pałuk ściągnęli na szubińskie rynek głównie na zakupy i spotkanie ze św. Mikołajem. Siedział on w saniach, chętnie rozmawiał z dziećmi i pozował do zdjęć. Co jakiś czas obchodził rynek w towarzystwie Śnieżynki i rozdawał najmłodszym łakocie. Furorę robiły też anioły na szczudłach.