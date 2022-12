Fantazja śledziowa z Wąsosza wigilijnym smakiem Krajny i Pałuk. W Wolwarku rozstrzygnięto konkurs [zdjęcia]

- Wracamy do wędrówek po gminach. Dziś jesteśmy w Wolwarku, za rok mamy zamiar zrobić go w gminie Kcynia. Po to żebyśmy się lepiej poznawali. Choć nadal uczestnikami są głównie Koła Gospodyń Wiejskich to cieszy nas, że pojawiają się też inne organizacje, a także lokalni producenci wytwarzający różne smakowite rzeczy nawiązujące do lokalności – mówiła otwierając konkurs Dorota Stanek, dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania w Nakle.