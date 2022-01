"Święta bez taty". Pomoc dla dzieci, których ojcowie zginęli, broniąc Ukrainy

W 2014 roku pierwsi Ukraińcy, którzy zostali ranni podczas starć na Majdanie trafili na leczenie m.in. do Warszawy. Komitet Społeczny wraz z Fundacją Alaska zorganizował wtedy koncert charytatywny oraz zbiórkę pieniędzy dla dzieci tych, którzy zginęli na Majdanie. Od tego czasu co roku wolontariusze zbierają pieniądze dla dzieci Ukraińców poległych podczas wojny w Donbasie.

- To nie jest zbiórka charytatywna, a akcja pamięci – podkreśla Halina Andruszków, współorganizatorka zbiórki z Fundacji Uniters. - Akcja pamięci o tych, którzy zginęli w obronie niepodległości swojego kraju I w obronie wartości europejskich. Prezent dla dziecka zabitego żołnierza jest symboliczny.

Dziś w bazach danych Fundacji jest około 3,7 tysięcy dzieci z całej Ukrainy, do których trafiają paczki. Z pomocą w wyszukiwaniu dzieci spieszą wolontariusze, kapelani wojskowi.

- Przez sześć lat pakowałyśmy prezenty w Warszawie - opowiada Halina Andruszków. - Były to prezenty imienne. Wtedy zbieraliśmy także rzeczy, zabawki, dlatego można było dobierać prezent do wieku i płci dziecka. W swojej bazie mamy dzieci od noworodków do osiemnastego roku życia. Pandemia spowodowała zmiany, teraz pakowanie prezentów przenieśliśmy do Ukrainy. Prezenty (np. słodycze) częściowo kupujemy w Polsce i wysyłamy do Ukrainy, gdzie upominki są dokupywane i pakowane do paczek.