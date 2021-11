Świetny początek ME w pływaniu w Kazaniu. Polki z brązem w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym

Biało-czerwone w finale ustanowiły rekord kraju czasem 1.35,94. Szybsze były tylko Rosjanki – 1.34,92 oraz Holenderki - 1.35,47.

- Dedykujemy ten medal kibicom. Sądzę, że tym występem rozpoczęłyśmy dobre starty Polaków na tych mistrzostwach Europy. Teraz będziemy tylko ten worek z medalami powiększać – powiedziała po zdobyciu brązu kończąca rywalizację w polskiej sztafecie Alicja Tchórz.

Także Katarzyna Wasick uważa, że Polacy dobrze rozpoczęli zmagania w Kazaniu i teraz tylko trzeba czekać „na zbieranie medali”.

Polki będą miały jeszcze jedną szansę na drużynowy medal podczas tych mistrzostw. W rywalizacji 4x50 m stylem zmiennym bronią w Rosji tytułu wywalczonego dwa lata temu.

Wasick już jutro może stanąć na podium w indywidualnej rywalizacji sprinterek na 50 m kraulem. Do finału awansowała z drugim czasem – 23,42.

- Byłam świadoma, że jestem w świetnej formie i nie zawiodę polskich kibiców. Cieszę się. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Jutro mam finał 50-tki i kolejne starty, więc to jest dopiero początek. Basen jest basenem. My musimy być w 100-procentach przygotowani i sądzę, że cała nasza kadra jest właśnie dobrze przygotowana. Dzisiaj to pokazaliśmy i będziemy walczyć o kolejne medale. Mam już brąz z dziewczynami, a do tego worka będziemy tylko dokładali – oceniła Wasick.